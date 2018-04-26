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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 КВІТНЯ

26.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1164 — у Владимирі князь Андрій Боголюбський побудував «Золоті Ворота» на взірець київських
  • 1289 — єгипетські мамелюки захопили Триполі
  • 1478 — під час меси в кафедральному соборі вбили правителя Флоренції Джуліано Медічі, однак його брат Лоренцо відбив напад і, очоливши війська, придушив спробу перевороту
  • 1514 — польський астроном Микола Копернік провів своє перше спостереження за Сатурном. На підставі цього і наступних спостережень він зробив висновок про геліоцентричний принцип побудови Сонячної системи
  • 1654 — євреї вислані з Бразилії
  • 1783 — тринадцятилітний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні
  • 1798 — Франція анексувала Республіку Женева
  • 1840 — з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1860 — в Канаді створено батальйон волонтерської міліції, який в майбутньому став першим полком канадської регулярної армії
  • 1881 — через вибух боєприпасів затонув англійський паровий шлюп «Дотерель», 143 моряка загинули
  • 1911 — французька армія зайняла столицю Марокко
  • 1915
    •  — в Адриатичному морі австрійська субмарина торпедувала і потопила французький броненосний крейсер «Леон Гамбетта»
    •  — Італія підписала таємний Лондонський договір про умови війни на стороні Антанти
  • 1918
    •  — в Україні запровадили німецькі військово-польові суди.
    •  — в Україні розформовані підрозділи «синьожупанників», утворені в Німеччині з полонених українців
  • 1920 — проголошена Хорезмська Народна Радянська Республіка.
  • 1921 — в Лондоні на вулицях з’явився перший поліцейський патруль на мотоциклі
  • 1923 — принц Йоркський Альберт одружився з Єлизаветою Боус-Лайон
  • 1925 — обрання фельдмаршала П.Гінденбурга президентом Німеччини («Веймарської Республіки»)
  • 1933 — в Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію), сформовану на основі політичного і розвідувальних відділів прусської поліції.
  • 1936 — в радянській міліції введені військові звання
  • 1937 — без будь-якого попередження німецькі літаки з «Легіону Кондор», надісланого Адольфом Гітлером на допомогу націоналістичним силам генерала Франсіско Франко, провели тригодинне бомбардування баскського міста Ґерніка (Північна Іспанія)
  • 1938 — уряд Німеччини зобов’язав громадян єврейського походження повідомити державним установам про розмір свого майна за кордоном
  • 1939 — уряд Великої Британії прийняв закон про обов’язкову військову службу
  • 1942
    •  — Адольфа Гітлера проголосили «верховним суддею Райху», тож він отримав право видавати закони самостійно
    •  — в Хонкейко (Манчжурія) сталася наймасштабніша за жертвами катастрофа на шахті. Загинуло 1549 шахтарів
  • 1944 — підрозділи англійських командос викрали командуючого німецькими військами на Криті генерала Генріха Крейпе
  • 1945 —  Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.
  • 1954 — у Женеві за участю США, СРСР, КНР, Франції та Великої Британії розпочала свою роботу конференція, покликана знайти мирне рішення конфлікту Франції та В’єтнаму в Індокитаї, який тривав з 1946 року
  • 1962
    •  — запущений у космос англо-американський супутник «Ariel», перший в історії міжнародний об’єкт у космосі
    •  — космічний зонд NASA «Ranger 4» розбився об поверхню Місяця
  • 1964
    •  — дві африканські республіки, Танганьїка та Занзібар і Пемба, оголосили про створення єдиної держави Об’єднана Республіка Танзанія на чолі з президентом Джуліусом Ньєрере
    •  — надійшов у продаж перший диск «Rolling Stones»
    •  — бостонський баскетбольний клуб «Celtic» встановив безпрецедентний рекорд — шоста підряд перемога в чемпіонаті НБА
  • 1965 — у Києві вперше вийшла в етер радіостанція «Промінь».
  • 1966 — 8-бальний землетрус в Ташкенті (Узбекистан). За офіційними радянськими даними, загинуло 8 осіб, близько 150 отримали поранення, без житла залишились бл. 300 тисяч людей
  • 1985 — у Варшаві вищі партійні і державні діячі країн Варшавського договору підписали угоду про продовження терміну його дії на 20 років
  • 1986
    •  — о 1 год. 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.
    •  — Арнольд Шварцнеггер одружився з Марією Шрайвер.
  • 1987 — тенісна зірка Кріс Еверт виграла свій 150-й професійний турнір — у фіналі змагань у Х’юстоні вона перемогла Мартіну Навратілову
  • 1989
    •  — під час мітингу пам’яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори
    •  — у місті Шатурія (Бангладеш), смерч забрав 1300 життів — рекордна кількість жертв унаслідок такого стихійного лиха
  • 1991 — зірку футболу Дієго Марадона заарештували за зберігання наркотиків
  • 1994
    •  — американські вчені з Національної лабораторії ім. Фермі надали свідчення того, що ними був відкритий останній, шостий кварк («Top» або t-кварк), полювання на котрого тривало 20 років
    •  — у Південно-Африканській Республіці пройшли перші міжрасові парламентські вибори. 62,65 % з 22 мільйонів білих і чорношкірих виборців віддали перевагу партії Африканський національний конгрес (АНК)
    •  — недалеко від Токіо зазнав аварії аеробус A300-600 Тайванських авіаліній — загинуло 264 особи, вижило лише семеро
  • 1998
    •  — в Г’юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 супротивниками і вигравши в усіх
    •  — в 2003 році Львів народилася Марта Куприч Віталіївна 26.04.2003.
  • 1999 — Комп’ютерний вірус «Чорнобиль» ушкодив, за різними оцінками, до півміліона компьютерів по всьому світі
  • 2001
    •  — ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності
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