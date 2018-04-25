У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОЙШОВ СЕМІНАР З ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

24 квітня у Покровському міському центрі зайнятості відбувся семінар з гендерних питань за участі представника Громадської приймальні м.Покровськ Української Гельсінської спілки з прав людини Богдана Мироненко. Це вже четвертий семінар з початку року, які прослухали близько 45 осіб.
«Ґендерна рівність є основою захисту прав людини, функціонування демократії, визнання верховенства права, економічного зростання та конкурентоспроможності як окремої людини, так і країни вцілому», — розпочала захід провідний фахівець з питань профорієнтації Покровського міського центру зайнятості Тетяна Левченко.
Представник Громадської приймальні м.Покровськ Української Гельсінської спілки з прав людини Богдан Мироненко ознайомив присутніх із визначенням Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (ратифікована Україною 12 березня 1981 року), «дискримінація щодо жінок» означає будь-які відмінності, виключення чи обмеження за ознакою статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі.
На жаль, на сьогодні у суспільстві ще спрацьовує стереотип, що чоловік може виконати будь-яку роботу краще, ніж жінка. У результаті – жінки все більше витісняються в низькооплачувані сфери послуг та державний сектор або шукають роботу, в тому числі і за сумісництвом, в нерегульованому тіньовому секторі.