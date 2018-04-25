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РОЗЕНКО УТОЧНИЛ, БУДЕТ ЛИ УКРАИНА ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СУБСИДИЙ

25.04.2018 Новини Комментариев нет
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Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил журналистам.

«Украина пока не может отказаться от субсидий, программа системы субсидий доказала свою эффективность. Количество субсидиантов может сократиться только в одном случае — когда уровень жизни украинцев будет доходить до того уровня, что они смогут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, пока этого нет, субсидии будут существовать. Поэтому я категорически против отмены субсидий», — сообщил Розенко.

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики сообщили, что монетизация субсидий будет осуществляться в один этап — с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время предусматривается введение двух механизмов выплат. На размер и количество предоставленных субсидий сама по себе монетизация не повлияет, но в целом в Минсоцполитики готовят изменения в систему субсидирования в Украине.

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