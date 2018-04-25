Актуально:

ПРИКМЕТИ НА 25 КВІТНЯ

25.04.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Мисливці знали, що сьогодні точно виходять з барлогів ведмеді. Також 25 квітня можна було полювати на зайців. Казали: «Землі в цей день, як у лазні паритися».

У православній церкві 25 квітня вшановується пам’ять святого Василя Сповідника, якого в народі прозвали в народі парильників через погоду, оскільки, як говорили, сонце ширяє в цей день. Взагалі ж, Василя проживав у VIII столітті і був відомий як єпископ міста Парії. Віруючі часто до нього приходили і називали Василя справжнім «пастирем Христового стада». У той час, коли в суспільстві панувала іконоборча діяльність, Василь заступався за послідовників Христової віри, а також захищав ікони, хоча за наказом їх потрібно було знищити. Через це він зазнав велику кількість мук і гонінь, зазнав злидні і голод. 25 квітня Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

У народі говорили, що 25 квітня треба обов’язково заговорити воду, щоб потім пити її і зміцнювати здоров’я. Вважали, що такою водою потрібно вмиватися по середах.

Народні прикмети на 25 квітня

Зазвичай на Василя Парійського земля випарювалася, сніг танув.

  1. Якщо йде дощ, то в перші дні травня буде також дощитиме
  2. Теплий день 25 квітня — рік буде врожайним. Це ж говорили, якщо сонце дуже пригрівало
  3. Снігу 25 квітня більше немає — зима більше не повернеться, і заморозки не буде
  4. Верба зацвіла — вірна прикмета до того, що скоро буде потепління
  5. Сонячний день і холодний ранок — літо буде посушливим і неврожайним
  6. Вода розливається вже вдруге, причому, набагато більше, ніж в першому — прикмета того, що пізній посів вродить добре
  7. Іва 25 квітня розпушилася — зими кінець, і попереду тільки весняні дні
  8. Практично не видно чібісов — справжнє повінь почнеться тільки в найближчі дні
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"