ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ СПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ ПОДАЧУ ДЕКЛАРАЦІЇ

Рішенням Костянтинівського міськрайонного суду визнано провину депутата Костянтинівської міської ради за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, тобто за фактом несвоєчасної подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.
Вказане правопорушення виявлено Костянтинівською місцевою прокуратурою. Протокол складено співробітниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції в Донецькій області.
У суді розгляд вказаного протоколу забезпечив прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури. За результатами розгляду на правопорушника накладено штраф у сумі 850 грн.
Прес-служба прокуратури Донецької області