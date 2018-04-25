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ГОРОСКОП НА 25 КВІТНЯ

25.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Потрібно взяти себе в руки – праця піде на користь.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні успіх залежить від Вашої миттєвої реакції.

БЛИЗНЮКИ

Кожна Ваша мрія може перетворитися на геніальну ідею.

РАКИ

Проведіть переговори і не шкодуйте компліментів.

ЛЕВ

Не соромтесь звернутися до інших, Вам потрібна допомога.

ДІВА

Приймайте важливі рішення і будьте відповідальними.

ТЕРЕЗИ

Поспілкуйтесь з дітьми, для них важлива Ваша увага.

СКОРПІОН

Чекайте на сюрпризи – колесо Фортуни працює на Вас.

СТРІЛЕЦЬ

Оцініть свою життєву ситуацію, Вам потрібен чіткий план.

КОЗЕРІГ

Прекрасний день для кар`єрного росту і переговорів.

ВОДОЛІЙ

Будьте впевнені у собі – і все задумане здійсниться!

РИБИ

Не вступайте у конфлікт, правда все одно на Вашому боці.

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