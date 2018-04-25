ГОРОСКОП НА 25 КВІТНЯ

ОВЕН
Потрібно взяти себе в руки – праця піде на користь.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні успіх залежить від Вашої миттєвої реакції.
БЛИЗНЮКИ
Кожна Ваша мрія може перетворитися на геніальну ідею.
РАКИ
Проведіть переговори і не шкодуйте компліментів.
ЛЕВ
Не соромтесь звернутися до інших, Вам потрібна допомога.
ДІВА
Приймайте важливі рішення і будьте відповідальними.
ТЕРЕЗИ
Поспілкуйтесь з дітьми, для них важлива Ваша увага.
СКОРПІОН
Чекайте на сюрпризи – колесо Фортуни працює на Вас.
СТРІЛЕЦЬ
Оцініть свою життєву ситуацію, Вам потрібен чіткий план.
КОЗЕРІГ
Прекрасний день для кар`єрного росту і переговорів.
ВОДОЛІЙ
Будьте впевнені у собі – і все задумане здійсниться!
РИБИ
Не вступайте у конфлікт, правда все одно на Вашому боці.