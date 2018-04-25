ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 КВІТНЯ 25.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1185 — війська опозиції розгромили імператорську армію в битві у Даннури (Японія). 7-річний імператор Антоку намагався втекти з поля бою, але втопився в морі через важкий меч, символ імператорської влади 1433 — звенигородський князь Юрій Дмитрович розбив військо свого небожа князя московського Василя II і заняв московський престол 1498 — в Ризі засновано «Братство чорноголових», яке відігравало помітну роль в житті міста. Його членами могли бути виключно неодружені німецькі купці. Раніше, своїм покровителем вони вважали святого Георгія, але потім змінили на святого Маврикія, котрий був чорношкірим. Звідси і назва членів Братства. 1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу; — Вальдземюллер надрукував тисячу примірників карт світу з назвою «Америка» поверх нового континенту 1547 — найбільшою пожежею спалена Москва 1607 — під час восьмирічної війни голландський флот знищив іспанську ескадру що стояла на якорі в битві при Гібралтарі. В ході бою загинув голландський адмірал Якоб ван Хеемскерк 1626 — в ході тридцятирічної війни відбулась битва під Дессау. Генерал Альбрехт Валленштейн, командувач армією імператора Фердинанда II, розбив данське військо під керівництвом графа Ернста фон Мансфельда 1644 — селянська повстанська армія під керівництвом Лі Цзичена практично без бою увійшли в Пекін, столицю імперії Мін. Незадовго перед цим імператор Чжу Юцзянь покінчив життя самогубством — він став останнім з династії Мін 1660 — установчі збори вирішили повернути англійський престол Стюартам 1707 — в ході війни за іспанський спадок, біля містечка Алманса французько-іспанська армія під проводом князя Бервіка розгромила португальсько-англійсько-голландські війська графа Голуея. Як результат, більша частина східної Іспанії перейшла до рук Бурбонів 1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо» 1741 — коронація імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфіру і корону 1781 — в ході війни за незалежність США британські війська захопили Петерсбург (Вірджинія, США) 1783 — в Анноні (Франція) запущено першу повітряну кулю з вантажем, який дорівнював вазі дорослої людини Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:25 апреля, 25 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ