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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 КВІТНЯ

25.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1185 — війська опозиції розгромили імператорську армію в битві у Даннури (Японія). 7-річний імператор Антоку намагався втекти з поля бою, але втопився в морі через важкий меч, символ імператорської влади
  • 1433 — звенигородський князь Юрій Дмитрович розбив військо свого небожа князя московського Василя II і заняв московський престол
  • 1498 — в Ризі засновано «Братство чорноголових», яке відігравало помітну роль в житті міста. Його членами могли бути виключно неодружені німецькі купці. Раніше, своїм покровителем вони вважали святого Георгія, але потім змінили на святого Маврикія, котрий був чорношкірим. Звідси і назва членів Братства.
  • 1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу; — Вальдземюллер надрукував тисячу примірників карт світу з назвою «Америка» поверх нового континенту
  • 1547 — найбільшою пожежею спалена Москва
  • 1607 — під час восьмирічної війни голландський флот знищив іспанську ескадру що стояла на якорі в битві при Гібралтарі. В ході бою загинув голландський адмірал Якоб ван Хеемскерк
  • 1626 — в ході тридцятирічної війни відбулась битва під Дессау. Генерал Альбрехт Валленштейн, командувач армією імператора Фердинанда II, розбив данське військо під керівництвом графа Ернста фон Мансфельда
  • 1644 — селянська повстанська армія під керівництвом Лі Цзичена практично без бою увійшли в Пекін, столицю імперії Мін. Незадовго перед цим імператор Чжу Юцзянь покінчив життя самогубством — він став останнім з династії Мін
  • 1660 — установчі збори вирішили повернути англійський престол Стюартам
  • 1707 — в ході війни за іспанський спадок, біля містечка Алманса французько-іспанська армія під проводом князя Бервіка розгромила португальсько-англійсько-голландські війська графа Голуея. Як результат, більша частина східної Іспанії перейшла до рук Бурбонів
  • 1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо»
  • 1741 — коронація імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфіру і корону
  • 1781 — в ході війни за незалежність США британські війська захопили Петерсбург (Вірджинія, США)
  • 1783 — в Анноні (Франція) запущено першу повітряну кулю з вантажем, який дорівнював вазі дорослої людини
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