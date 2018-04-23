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23 КВІТНЯ — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

23.04.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Всеукраїнський день психолога вже традиційно відзначається 23 квітня.
Психологія — це прикладна й академічна наука, що вивчає поведінку, психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія постійно розвивається і є система теоретичних, експериментальних і методичних властивостей пізнання. Дослідження психічних явищ є фундаментальною основою сучасної психології.
Іноді говорять, що психологія — це наука про душу, але в матеріалістичному розумінні з неї виключено дослідження самої душі, так як це поняття ніяк не вкладається в чіткі прагматичні рамки матеріалістичного світогляду. Однак психологія, як наука і не прагне зайняти духовну нішу людської культури. Її доля — це пошук закономірностей і особливостей виникнення, формування і розвитку психічних процесів і психологічних станів людини, властивостей його психіки та поведінкових характерів.
Прагнення людини підмінити властиву йому духовність психологічними доктринами, як правило може привести його у глухий кут, проте якщо не змішувати ці два поняття, то наука психологія може виявитися вельми корисна. На практиці в багатьох областях людської життєдіяльності вже давно застосовуються численні напрацювання і спостереження, які стали доступні завдяки науці психології. Психологія вносить значний внесок у розвиток і життя сучасного суспільства.
У професійне свято «День психолога» ми приєднуємося до численних привітань на адресу наших шанованих і завжди корисних психологів і бажаємо їм та їхнім пацієнтам міцного здоров’я і простого людського щастя — частіше бути в колі люблячої родини і радіти життю, тому що воно, як відомо, прекрасне!
Нагадаємо, що 10 жовтня відзначався «Всесвітній день психічного здоров’я».
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