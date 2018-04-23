ІМЕНИНИ 23 КВІТНЯ

Олександр, Олександер — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен[1], водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі. Еквівалентом імені Олександр серед інших слов’янських народів — Александ(а/е)р. Жіноча форма імені — Олександра.
Зенон — чоловіче ім’я (давньо)грецького походження, означає «подарунок Зевса». Також часто використовується як прізвище.
Максим (лат. maximus) — чоловіче ім’я, латинського походження. У перекладі з латинської мови означає «найбільший, найвеличніший». Римське родове ім’я. Станом на 2010–2012 роки ім’я Максим є найпопулярнішим в Україні.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р)[1] (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Фео́дор.
Яків (івр. יעקב; Яако́в; від івр. עקב, «п’ятка») — чоловіче ім’я єврейського походження.
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.