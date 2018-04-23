ЮНЫЕ РЕГБИСТЫ ИЗ ПОКРОВСКА ВОЗГЛАВИЛИ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

21-22 апреля прошел I тур Чемпионата Украины по регбилиг среди юношей до 14 лет. Донецкую область на этих соревнованиях представляла сборная команда РК «Твердый знак», сформированная из лучших спортсменов Покровска, Селидова, Украинска. В упорной борьбе наша сборная одержала три волевых победы над командами ДЮСШ-4 г. Ровно со счетом 12:8, «Kyiv Rhinos» г. Киев со счетом 28:0 и ДЮСШ-2-«Станиславив» г. Ивано-Франковск со счетом 32:24.
После первого тура сборная Донецкой области команда с 9 игровыми очками занимает I место в Чемпионате Украины. Второй финальный тур соревнований состоится 2-3 июня в Киеве.