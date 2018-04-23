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ЮНЫЕ РЕГБИСТЫ ИЗ ПОКРОВСКА ВОЗГЛАВИЛИ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

23.04.2018 Новини Комментариев нет
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21-22 апреля прошел I тур Чемпионата Украины по регбилиг среди юношей до 14 лет. Донецкую область на этих соревнованиях представляла сборная команда РК «Твердый знак», сформированная из лучших спортсменов Покровска, Селидова, Украинска. В упорной борьбе наша сборная одержала три волевых победы над командами ДЮСШ-4 г. Ровно со счетом 12:8, «Kyiv Rhinos» г. Киев со счетом 28:0 и ДЮСШ-2-«Станиславив» г. Ивано-Франковск со счетом 32:24.

После первого тура сборная Донецкой области команда с 9 игровыми очками занимает I место в Чемпионате Украины. Второй финальный тур соревнований состоится 2-3 июня в Киеве.

 

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