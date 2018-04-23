У СЕЛИДОВОМУ РОЗКРИТО ПОДВІЙНЕ ВБИВСТВО

Співробітники управління карного розшуку Донеччини, Покровського відділу та Селидівського відділення поліції поліції затримали зловмисників, які жорстоко вбили двох чоловіків. Ними виявилися рідні брати, які забезпечили собі майже ідеальне алібі. Щоб викрити підозрюваних, поліцейські опитали понад 300 людей та до останньої хвилини простежили шлях кожного з братів у день вбивства. Оперативники знайшли докази на кожен крок злодіїв.
12 квітня у Селидовому біля ставка на базі відпочинку було виявлено трупи її власника та сторожа, 53 та 57 років з численними травмами голови та тіла. Експерти встановили, що вони були вбиті напередодні ввечері, 11 квітня. Під час огляду місця злочину поліцейські знайшли погнутий ніж та залишки застілля.
Для розкриття подвійного вбивства було створено слідчо-оперативну групу, до якої увійшли найкращі оперативники та слідчі поліції Донеччини. Терміново місто було перекрито мобільними постами, в тому числі найменші тропи біля водойми.
Поліцейські відпрацювали всі вулиці в районі, обійшли кожен будинок та опитали більше 300 людей – жителів, дачників та проїжджаючих. В результаті кропіткої роботи у поле зору поліцейських потрапили два брати, 25 та 26 років.
Один з них за день до вбивства звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за зґвалтування. Однак у обох виявилося «залізне» алібі: у період часу, коли сталося вбивство, їх бачили і в магазині, і в таксі, і в іншому кінці міста.
Проте поліцейські, працюючи над іншими версіями, не випускали з виду й братів, які були знайомі з потерпілими. Оперативне чуття не підвело. Правоохоронці дізналися, що у день вбивства чоловіки були на могилі своєї сестри, яка рік тому наклала на себе руки – саме 11 квітня. Під час ретельної оперативної роботи співробітники поліції дізналися, що на цвинтарі один з братів сказав «я за тебе помщуся», а після їх голоси чули на ставку.
По крупицях поліцейські відновили весь «хронометраж» дня підозрюваних, розписавши їхні дії буквально по хвилинах Порахували навіть скільки часу чоловіки витратили на перевдягання, та знайшли в алібі «пробіл» — півтори години.
Під час спецоперації зловмисники були одночасно затримані. Зрозумівши, що уникнути покарання не вдасться, брати розповіли, як вбивали жертв. Того дня, після відвідування могили сестри, вони разом з власником бази вживали на березі спиртні напої та звинуватили чоловіка у тому, що в смерті родички є доля його вини. Розпочалася сварка, яка перейшла у бійку.
Зловмисники били свою жертву усім, що потрапляло під руку – ножами, лопатою, палкою. На шум вибіг сторож. Щоб приховати злочин, підозрювані вбили свідка. Потерпілий намагався врятуватися, але його наздогнали на нанесли не менше 20 ударів по голові.
Нападники зібрали всі знаряддя вбивства та інші докази та викинули у колодязь глибиною 10 метрів, прикритий бетонною плитою. Лише один ніж загубили у траві. А потім поїхали «робити алібі», кочуючи по знайомим та людним місцям.
Тяжкий злочин було розкрито на дев’ятий день з моменту вбивства. Наразі всі речові докази вилучені на направлено на експертизу. З підозрюваними проводяться слідчі заходи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.
Відділ комунікації поліції
Донецької області