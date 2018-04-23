У МІРНОГРАДІ І РОДИНСЬКОМУ БУДУТЬ ХЛОРУВАТИ ВОДУ, В ПОКРОВСЬКУ ПОДАЧА ВОДИ БУДЕ СКОРОЧЕНА НА 50%

Цього тижня в рамках щорічної санобробки систем централізованого водопостачання Покровське РПУ КП «Компанія« Вода Донбасу »вироблятиме хлорування магістральних водоводів.
Хлорування Добропільського водоводу, який бере участь у водопостачанні міст Родинське, Білицьке, Добропілля, Білозерське, сіл Червоний Лиман, Ганнівка, Дорожнє, Новий Донбас, Красноярське, буде проводитися з 8:00 26 квітня до 8:00 28 квітня.
Хлорування Селидівського водоводу № 1 і 2, що постачають водою міста Селидове, Українськ і Гірник, буде проводитися з 9:00 24 квітня до 24:00 25 квітня.
Хлорування Новогродівського водоводу, який бере участь у водопостачанні міста Новогродівки, сіл Сухий Яр, Лисівка, Новопавлівка, буде проводитися з 8:00 26 квітня до 8:00 27 квітня.
Хлорування водоводу В1 (водопостачання селища Новоекономічне, шахти «Капітальна») триватиме з 8:00 25 квітня до 9:00 26 квітня.
Частина водопровідних мереж міста Мірнограда (район шахти 5/6, мікрорайони «Молодіжний», «Світлий», «Східний», селище «Новатор») піддасться хлоруванню з 9:00 24 квітня до 24:00 25 квітня. Нагадаємо, в інших районах Мірногда хлорування проводилося 11 квітня.
На час хлорування Добропільського водоводу 26 квітня з 8:00 до 14:00 подача питної води з резервуарів Рівненської насосної станції (село Рівне) в місто Покровск, селища Шевченка, Удачне, село Новотроїцьке буде скорочена на 50%.