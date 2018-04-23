УРЯД ЗБИРАЄТЬСЯ ПІДВИЩИТИ МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ 23.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У минулому році, ухвалюючи державний бюджет, уряд планував підвищити мінімальну зарплату з 1 січня цього року до 3 723 гривень, а з 1 квітня — до 4 200 гривень. За умови, що гроші на це в державній скарбниці будуть. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:капри, Новини, Новости, Украина Додати коментар Отменить ответ