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РЯТУВАЛЬНИКИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО БАТЬКІВ З ПРОХАННЯМ НЕ ЗАЛИШАТИ ДІТЕЙ БЕЗ НАГЛЯДУ

23.04.2018 Новини Комментариев нет
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Щодня підрозділи ДСНС ліквідовують сотні пожеж по всій території країни, значна частка яких виникає саме у житловому секторі. Лише з початку року на території обслуговування 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій виникло 80 пожеж на яких було травмовано — 2 особи, загинуло -10 осіб з яких 1 — дитина.

14.04.2018 року в м. Мирноград на території приватного домоволодіння  виникла пожежа в результаті якої загинула дівчинка (2012 р.н.), причиною пожежі стало – пустощі дітей з вогнем.

Проблема дитячих пустощів з вогнем на сьогоднішній день стоїть особливо гостро, тому співробітники 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області постійно проводять навчання населення правилам та діям на випадок виникнення надзвичайних подій, особливу увагу звертають на виховання підростаючого покоління.

Тому з метою виховання у підростаючого покоління навичок обережного поводження з вогнем, усвідомлення небезпеки, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань пожежної безпеки, попередження загибелі дітей на пожежах та недопущення інших надзвичайних ситуацій за участю дітей, правил поведінки при  виявлені вибухо – небезпечних предметів, рятувальниками ДПРЧ-52 (м. Мирноград) було проведено інформаційно – розяснювальну роботу серед учнів Новоекономічної, Миролюбівської та Малинівської школах.

Рятувальники 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області в котре звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду, тримати сірники та запальнички у недоступних місцях. Пам’ятайте: майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику Служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної поведінки. Пояснюйте малюкам небезпеку і наслідки гри з вогнем.

Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих!

 

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