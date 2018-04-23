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ПРИКМЕТИ НА 23 КВІТНЯ

23.04.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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Говорили, що саме Терентій Маревни вказував на ті прикмети, які допоможуть судити про оранці. 23 квітня в старовину називали Днем Солнцезахода, Днем Терентій Маревни.

До цього моменту сніг починав танути скрізь і перетворювався на брудне місиво, яка не висихало навіть під сонячними променями. Але існували в народі спеціальні підбадьорливі прикмети. Наприклад, 23 квітня говорили, що, якщо права нога загрузне раніше, ніж ліва, то це до добра. Також була поширена наступна традиція. Слов’яни виходили на вулицю в цей день і уважно дивилися на Схід. Якщо сонце оточене маревом, то ця прикмета обіцяє, що рік буде урожайним, і навпаки.

Цікаво, що поняття східної і західної сторони світу було дуже важливим для російського народу. Слов’яни вважали, що Схід — це місце, де народжується Сонце, що вважається могутнім світилом, що дарує життя всьому живому навколо. Коли на Русі було запроваджено християнство, то його стали сприймати як місце, де живе Бог, а Захід називали володіннями Сатани. В язичництві день і ніч наділялися людськими рисами, були вічно ворогуючими братом і сестрою.

Народні прикмети на 23 квітня

  1. Сонце від сходу і до заходу оточене маревом (туманністю), то літо буде хлібородних. Якщо ж 23 квітня димки немає, то люди розуміли, що, швидше за все, доведеться засівати поле заново, Переоравши його.
  2. Молоді павучки з’явилися — теплі деньки скоро настануть
  3. Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки
  4. Після марева чекай бур
  5. Сонце світить, і на небі немає жодної хмарини — прикмета до того, що пора вирушати переорювати озиме поле і засівати його яровими. По суті, саме цього знака зазвичай очікували селяни, щоб відправитися на роботу.
  6. Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати НЕ БУДЕ
  7. Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.
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