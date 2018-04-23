Говорили, що саме Терентій Маревни вказував на ті прикмети, які допоможуть судити про оранці. 23 квітня в старовину називали Днем Солнцезахода, Днем Терентій Маревни.
До цього моменту сніг починав танути скрізь і перетворювався на брудне місиво, яка не висихало навіть під сонячними променями. Але існували в народі спеціальні підбадьорливі прикмети. Наприклад, 23 квітня говорили, що, якщо права нога загрузне раніше, ніж ліва, то це до добра. Також була поширена наступна традиція. Слов’яни виходили на вулицю в цей день і уважно дивилися на Схід. Якщо сонце оточене маревом, то ця прикмета обіцяє, що рік буде урожайним, і навпаки.
Цікаво, що поняття східної і західної сторони світу було дуже важливим для російського народу. Слов’яни вважали, що Схід — це місце, де народжується Сонце, що вважається могутнім світилом, що дарує життя всьому живому навколо. Коли на Русі було запроваджено християнство, то його стали сприймати як місце, де живе Бог, а Захід називали володіннями Сатани. В язичництві день і ніч наділялися людськими рисами, були вічно ворогуючими братом і сестрою.
Народні прикмети на 23 квітня
- Сонце від сходу і до заходу оточене маревом (туманністю), то літо буде хлібородних. Якщо ж 23 квітня димки немає, то люди розуміли, що, швидше за все, доведеться засівати поле заново, Переоравши його.
- Молоді павучки з’явилися — теплі деньки скоро настануть
- Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки
- Після марева чекай бур
- Сонце світить, і на небі немає жодної хмарини — прикмета до того, що пора вирушати переорювати озиме поле і засівати його яровими. По суті, саме цього знака зазвичай очікували селяни, щоб відправитися на роботу.
- Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати НЕ БУДЕ
- Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.