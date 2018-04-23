ДОБРОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ОЧОЛИВ НОВИЙ КЕРІВНИК

Особовому складу Добропільського відділення поліції представили нового т.в.о. начальника. Ним став майор поліції Юрій Кондрацький.
Представив особовому складу тимчасово виконуючого обов’язки начальника Добропільського відділення поліції заступник начальника ГУНП Донецької області полковник поліції Василь Остапчук.
Керівництво Головного управління поліції Донецької області та Покровського відділу поліції очікують від нового начальника високого рівня організації роботи та забезпечення захисту населення.
Свою службу в правоохоронних органах Юрій Кондрацький розпочав у 2006 році. Шість років працював на керівних посадах в Хмельницькій області. Останні два роки Юрій Миколайович був заступником начальника Кам’янець-Подільського районного відділення поліції ГУНП Хмельницької області.