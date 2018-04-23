ГОРОСКОП НА 23 КВІТНЯ

ОВЕН
Чудовий день! Сьогодні ви будете божеволіти від кохання!
ТЕЛЕЦЬ
Хочеш бути щасливим — будь ним! Радощі є кожному моменті!
БЛИЗНЮКИ
Біля вас є людина, яка завжди вас критикує! Протидійте!
РАКИ
Саме час позбутися мотлоху. Оновіть нарешті гардероб!
ЛЕВ
Ви — професіонал своєї справи! Все вийде у новому проекті!
ДІВА
Інвестуйте у власні знання. Дуже скоро вони вам згодяться!
ТЕРЕЗИ
У вас сьогодні свято! Ви запалюватиме всіх!
СКОРПІОН
Відкрийте себе для нових знайомств! Не пошкодуєте!
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні вам зроблять неймовірний сюрприз!
КОЗЕРІГ
Якщо ви відкриєте своє серце, неодмінно хтось його полонить.
ВОДОЛІЙ
«Чарівник» несподівано вирішить ваші фінансові проблеми!
РИБИ
Неймовірна несподіванка! Сьогодні у вас — день сюрпризів!