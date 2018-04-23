ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 КВІТНЯ 23.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 215 до н. е. — у Римі відкрили храм Венери, який невдовзі став місцем поклоніння куртизанок (через що 23 квітня римляни почали вважати днем повій) 303 — за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині відрубали голову Георгію Переможцю, який пізніше був канонізований церквою 971 — візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), у якому оборонялися русичі на чолі з Святославом 997 — біля Гданська вбитий єпископ Праги, проповідник Адальберт, пізніше канонізований церквою 1014 — після переможного завершення битви проти військ князя Сітріка, що опирався на владу скандинавських інтервентів, шатер Великого князя ІрландіїБраяна Бору був атакований групою відступаючих вікінгів і князь був убитий разом з синами. Перемога біля Клонтарфа (поблизу Дубліна) назавжди підірвала могутність скандинавів в Ірландії, але сама країна по смерті Браяна, котрий підкорив більшу частину острова, на довгі роки стала роздробленою 1169 — владу в Єгипті захопив Салах ад-Дін 1185 — незважаючи на затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців 1229 — війська короля Кастилії Фердинанда III захопили місто Касерес 1348 — англійський король Едуард III засновує орден Підв’язки 1533 — Англіканська церква розриває шлюб між Катериною Арагонською та англійським королем Генріхом VIII 1633 — граф Аксель Оксеншерна, державний канцлер Швеції, а після смерті короля Густава ІІ Адольфа — регент королеви Крістіни, підписав у Гейльбронні союз з протестантськими правителями південно-західних земель Німеччини і очолив Протестантську лігу 1635 — в Бостоні заснована перша в США публічна школа 1656 — собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами 1662 — Коннектикут проголошено Британською колонією 1772 — капітуляцією Кракова перед австрійськими військами, які виступали на боці Росії, закінчилось «Барська конфедерація» 1851 — вийшла в обіг перша поштова марка Канади. Її автором був творець залізничної мережі країни і автор ідеї введення годинних поясів — інженер Сендфорд Флемінг 1867 — британська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем 1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс 1906 — з 23 квітня по 8 травня у Стокгольмі відбувався IV (Об’єднавчий) з’їзд РСДРП 1907 — Джек Лондон відправився в навколосвітню подорож на двощогловому судні 1911 — у Санкт-Петербурзі відкрилася Міжнародна повітроплавальна виставка 1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками — спуск на воду «Аквітанії», єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах 1915 — 48-ма піхотна дивізія генерала Корнілова продовжувала бої в оточенні п’яти австро-угорських дивізій поблизу Дуклі в Карпатах 1916 — Олександр Колчак (майбутній лідер білого руху Росії) отримав звання адмірала — ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони 1920 — у новій столиці Туреччини Анкарі відбулось перше засідання Великої Національної Асамблеї — національного парламенту недавно проголошеної республіки — в Антверпені розпочався перший олімпійський турнір з хокею з шайбою 1921 — Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців. Нова союзницька система отримала назву «Мала Антанта» 1923 — наскочив на скелю і затонув португальський пароплав «Моссамедес», 220 осіб загинули 1928 — Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є «персонами» (фізичними особами) 1935 — польський президент Ігнацій Мосьціцький підписав нову конституцію Польщі 1938 — першим президентом Естонії обрано Костянтина Пятса 1941 — принца Нородома Сіанука обрано королем Камбоджі — капітуляція Греції в другій світовій війні 1942 — в Німеччині оголошена сільськогосподарська повинність для хлопчиків 14—16 років і дівчаток 16—17 років — у відповідь на руйнацію британською авіацією німецького порту Любек, здійснену 28 березня з метою «підняття бойового духу британських льотчиків», німецьке командування розпочало так звані «рейди Бедекера» і завдало бомбового удару по «середньовічним центрам Британії», що привело до загибелі більше тисячі мирних жителів у Йорку, Норвіку і Екзетері і знищення ряду пам’яток архітектури 1945 — Адольф Гітлер позбавив Германа Герінга всіх титулів і звань — радянські війська 1-го Білоруського фронту перейшли в наступ з плацдарму на західному березі Одеру і при підтримці масованих ударів артилерії і авіації прорвали сильно укріплену, глибоко ешелоновану оборону німців, яка прикривала Берлін зі сходу, просунулись вперед від 60 до 100 кілометрів, захопили міста Франкфурт-на-Одері, Вандлітц, Оранієнбург, Біркенвердер, Генігсдорф, Панков, Фрідріхсфельде, Карлсхорст, Кепенік і вийшли на околиці Берліна 1948 — ізраїльські війська в ході арабо-ізраїльської війни відбили у палестинців морський порт Хайфу 1950 — війська Чан Кайши повністю евакуювалися з континентального Китаю, залишивши країну під владою комуністів на чолі з Мао Цзедуном. Намагаючись протиставити режим Чан Кайши в проголошеній у березні на острові Тайвань Китайській Республіці комуністичному уряду в Пекіні, США практично зразу почали надавати Тайваню інтенсивну економічну, політичну і військову підтримку 1951 — засновано Олімпійський комітет СРСР 1954 — Радянський Союз розірвав дипломатичні відносини з Австралією після надання її урядом політичного притулку політемігранту Пєтрову — в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м’ячем, має виконати кидок по кільцю 1956 — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада 1957 — утворена науково-дослідницька станція «Північний полюс — 7» під керівництвом В. А. Вєдєрнікова та Н. А. Бєлова 1959 — створено Спілку журналістів України 1962 — у США запущено космічну станцію «Ranger-4», котра 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця 1964 — заснована фірма грамофонних платівок «Мелодія» (нині державне підприємство «Фірма Мелодія») 1965 — виведено на орбіту перший радянський супутник зв’язку «Молния-1» 1968 — перші десяткові монети Британії 5 пенсів і 10 пенсів передані на підготовку до переходу на десяткову систему 1969 — Сірхана Сірхана, убивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата покійного президента США Джона Кеннеді), засуджено до страти. Пізніше смертний вирок було замінено на довічне ув’язнення 1971 — група «Rolling Stones» випускає альбом «Sticky Fingers» 1975 — у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. — Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року) 1982 — розпочався продаж комп’ютера ZX Spectrum 1985 — перший у Китаї ресторан «Макдональдс» відкрився в Пекіні — компанія «Coca-Cola» з помпою і масованою рекламою оголосила про зміну використовуваної уже 99 років секретної формули напою. Однак нова Кока була настільки непопулярною, що згодом компанії довелось повернутись до класичного варіанту напою 1986 — розпочались перші після Другої світової війни регулярні пасажирські рейси дирижаблів, коли повітряне судно «SkyShip 500-02» компанії «Ершіп Індастріз» чотири рази на день почало виконувати екскурсійні польоти над Лондоном 1990 — 76 % мешканців Карл-Маркс-Штадта (Німеччина) проголосували за повернення місту його попередньої назви Хемніц — Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності 1991 — парламент України прийняв закон про свободу совісті 1992 — у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі «Макдональдс» (на 700 місць) 1993 — в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії 1996 — у пам’ять померлих в цей день у 1616 році письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра і Інки Гарсіласо де ла Веги ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги 2001 — компанія «Intel» представила свій новий процесор «Pentium 4» 2007 — у багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху 2014 — засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас» Did you find apk for android? 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