22 КВІТНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МАТЕРІ-ЗЕМЛІ

День проголошений спеціальною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 квітня 2009 року і проводиться як міжнародний захід з метою об’єднання людей планети у справі захисту довкілля. Назва “Мати-Земля” була обрана через те, що є досить поширеною назвою для нашої планети в багатьох країнах і регіонах світу (зокрема і в українців), а ще відображає взаємозв’язок між людиною, іншими живими істотами і планетою. Земля і всі її екосистеми є нашою спільною домівкою.
Вперше День Матері-Землі відзначався у Сполучених Штатах Америки в 1970 році за підтримки організації Earth Day Network. Мета цієї організації – популяризація і диверсифікація в усьому світі екологічного руху, який повинен стати найбільш дієвим інструментом у створенні здорового та стійкого середовища, розв’язання проблем зміни клімату і збереження планети для майбутніх поколінь. До 50-ї річниці святкування Дня (а це відбудеться в 2020 році), а також у рамках теми цього року, Earth Day Network планує висадити 7,8 млрд дерев протягом п’яти років. У США день Матері-Землі надзвичайно популярний. Один із його засновників – екологічний активіст Гейлорд Нельсон, за свій внесок у становлення традиції святкування навіть отримав у 1995 році найпрестижнішу відзнаку США – “Медаль Свободи”, а сенат США скасував свої засідання на 22 квітня – цього дня сенатори мають спускатися з Капітолійського пагорба на землю (у прямому значенні цього слова) і працювати на ній. Цьогорічне святкування Дня Матері-Землі співпадає з церемонією підписання Паризької угоди щодо клімату, яка відбудеться сьогодні в Центральних установах ООН у Нью-Йорку. Угода була ухвалена всіма 196 країнами-учасницями Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 12 грудня 2015 року в Парижі.