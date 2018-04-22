В давнину червоною гіркою слов’яни називали височина або пагорб, які перебували на краю села. Зазвичай там ставили спеціальну дернову або дерев’яну лаву, на яку посередині садили найкрасивішу дівчину, називаючи її Лялею. Потім по обидві сторони лавки укладали різноманітні дари. Оточували лаву вінками з квітів і починали водити хороводи, виконуючи обрядові пісні.
22 квітня прийнято було набирати цілющої джерельної води в джерелах і говорити: «Цар водяний, цар земний, цариця водяна, цариця земляна, дай мені водиці на добре здоров’я», «Вадим — отомкні джерела». У народі вірили, що саме до 22 квітня можуть триматися морози, але влада зими кожним днем слабшає, тому, можна розраховувати на прихід справжньої весни. Була поширена традиція ходити відмикати джерела (чистити їх). Також поширені були 22 квітня ворожіння на джерелах про смерть і хвороби близьких людей. Так, по дорозі до річки ні з ким не можна було говорити. Якщо зустрічали знайомого, то його ні про що не питали і на питання не відповідали. По приходу до джерела 22 квітня починали молитися, обертаючись на всі 4 сторони, загадували на «живе» і на «мертве». Якщо в ключі вода була світлою, як скло, значить, людина, про яку думаєш, проживе довго і хворіти не буде. А ось, якщо вода починала вирувати, то це обіцяло смерть.
Крім того, було відомо, що 22 квітня пастухи намагалися вигнати худобу на пасовище.
Народні прикмети на 22 квітня
- Якщо схід був з білявими відблисками, то говорили, що на наступний день дощу не буде.
- Кульбаба 22 квітня зацвів — нарешті, прийшла весна
- Вітер дме, і в повітрі висить туман — прикмета до того, що рік буде врожайним
- Якщо до цього дня не встановилась гарна погода, то літо буде сухим
- Якщо в гніздах у птахів яєць менше, то літо буде неврожайним
- Пішов дощ — буде хороший урожай
- Вітер, туман або 22 квітня — чекай родючого літа
- Багато соку у берези — літо буде прохолодним і вологим, що негативним чином відіб’ється на врожаї.
- Кулик прилетів — прикмета до того, що весна остаточно розпочалася
- Кульбаби почали цвісти — настала весна
- До сходу сонця 22 квітня на небі видно хмари червоного кольору — буде вітряна погода
- Під час дощу на воді з’являються бульбашки, значить, дощ затягнеться.