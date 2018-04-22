ГОРОСКОП НА 22 КВІТНЯ

ОВЕН
Постарайтеся приділити більше уваги дітям. Прослідкуйте за їх безпекою.
ТЕЛЕЦЬ
Приємне спілкування допоможе вам зняти душевне напруження останніх днів.
БЛИЗНЮКИ
День символізує оновлення, очищення, реорганізацію. Будьте готові до змін.
РАК
Постарайтеся знизити свою активну діяльність. Зосередьтеся на сім’ї та здоров’ї.
ЛЕВ
Використовуйте будь-який шанс, будь-яку можливість надихати людей.
ДІВА
Ранкові клопоти можуть порушити ваш графік. Вам не слід нікуди поспішати.
ТЕРЕЗИ
День сприятливий для планування майбутнього та оцінки власного становища.
СКОРПІОН
Можливий тимчасовий спад енергії, відсутність нових креативних ідей.
СТРІЛЕЦЬ
В цей час у вас буде багато енергії, краще буде функціонувати пам’ять.
КОЗЕРІГ
Особисті успіхи залежатимуть від того, наскільки добре ви себе почуваєте.
ВОДОЛІЙ
Не поспішайте ділитися своїми думками, але обов’язково прислухайтеся до оточуючих.
РИБИ
Важливі справи рекомендується відкласти до більш вдалого моменту.