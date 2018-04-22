ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 КВІТНЯ 22.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1370 — за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія. 1500 — експедиція португальця Педру Альваріша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії. 1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів. Юний музикант-бельгієць вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало. 1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. До нью-йоркської гавані пришвартувалося англійське судно «Сіріус». На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента — пароплав Брунеля «Грейт Вестерн», який вийшов у море на чотири дні пізніше. 1915 — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили вдалу газову атаку (хлор). 1921 — міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками. 1922 — у місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 — Технічно-господарський інститут). 1943 — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД. 1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада. 1965 — ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції «Промінь». 1967 — гурт «Pink Floyd» уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею «Arnold Layne». 1967 — у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта «чорних полковників». 1969 — у Г’юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока. 1970 — У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі. 2004 — оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury. 2004 — у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу. 2007 — прем’єра в Україні серії «Love’s Labours Lost in Space» мультсеріалу Футурама. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:22 апреля, 22 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ