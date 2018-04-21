21 КВІТНЯ — УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ

Головна мета свята — це підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.
Щороку в третю суботу квітня відзначається Український день довкілля. Це свято з’явилося завдяки підписанню спеціального президентського указу в 1999 році.
В принципі, поява цього свята пов’язана не з подіями в самій Україні, а з проведенням Стокгольмської конференції. Саме на річницю цієї події і була призначена дата свята. Конференція, що відбулася в Стокгольмі, зіграла вирішальну роль в глобальному екологічному русі.
Український день довкілля організовується спеціальним комітетом, який займається підготовкою тематичних заходів, пов’язаних з висадкою рослин в лісах і парках, прибиранням паркових територій, плануванням скверів, газонів, клумб в населених пунктах, ліквідацією стихійних звалищ в громадських місцях, місцях відпочинку і дозвілля.
Зазвичай всі ці заходи широко висвітлюються у пресі, оскільки головна мета свята — підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.