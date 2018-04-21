21 КВІТНЯ — ДЕНЬ АСТРОНОМІЇ

Головна ідея цього свята полягає в прищепленні людям любові до астрономічної науки.
День астрономії спочатку відзначали американці, встановивши його в 1973 році. Пізніше за ініціативи президента Астрономічної Асоціації Північної Каліфорнії в США були створені об’єднання людей, що захоплюються астрономією, які могли користуватися телескопами не тільки в спеціально обладнаних обсерваторіях, а й в інших місцях.
Головна ідея цього свята полягає в прищепленні людям любові до астрономічної науки. Заходи, які організовуються до свята, спонсорує ряд профільних структур.
Протягом кількох років в році відзначаються два Дня астрономії: один навесні та один восени. Організатори свят хочуть визначити, який з них буде залучати більше уваги.
День астрономії відзначають у всьому світі різні астрономічні клуби, планетарії, наукові центри та обсерваторії. Крім того, для людей, які далекі від астрономії, зазвичай влаштовуються публічні покази зоряного неба. А в деяких навчальних закладах для дітей влаштовуються дегустації їжі, яку зазвичай вживають космонавти.