ІМЕНИНИ 21 КВІТНЯ

Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. Під час Великої Вітчизняної війни німці саме так називали всіх українців. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Лука — ім’я походить від грецького імені Лукас, освіченій від латинського «lux», що означає «світло». За однією з версій, ім’я Лука — це скорочення від імені Лукіан. За іншою версією ім’я Лукіан (Лук’ян) — окреме, хоча і родинне ім’я для Луки, як і імена Лукий (Люций), Лукілліан (Люцілліан). Вони є спорідненими і взаємозамінними один для одного іменами. Ці імена утворені від одного римського когномена Lucillus — похідного від особистого імені Lucius.
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.