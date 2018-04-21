Вважалося, що в цей день потрібно особливо почитати воду і її джерела. Народ 21 квітня вирушав до річок та озер для того щоб почистити водойми, отомкнуть весняні шляху — вважалося, що без цього весни не буде. Було прийнято вмивається джерельною водою і пити її, оскільки 21 квітня вода володіла цілющими властивостями, дозволяла лікувати різні хвороби.
Трава до 21 квітня вже починала пробиватися на поверхню, а предки вірили, що в цей день Місяць з Сонцем зустрічається, і ці зустрічі могли обіцяти, як погане, так і хороше для людей. Добра зустріч призводить до ясної і теплій погоді, за якою судили про тепле літо. Якщо зустріч була невдалою, то день був дощовим, і тоді говорили, що це дуже поганий знак — швидше за все, влітку буде неврожай і засуху. Також вірили, що світила зустрічаються і розходяться, а зустрічаються знову тільки навесні, 21 квітня. Вони діляться між собою новинами і можуть посваритися. У таких випадках люди звинувачували в усьому Місяць, який, згідно з віруваннями, дійсно, мав злою силою.
Народні прикмети на 21 квітня
- Ранні і короткі сутінки з червонуватою місяцем — на наступний день буде тепло, але велика ймовірність виникнення гроз
- Сонячний день 21 квітня — літо незабаром настане
- Хмарність і туман — прикмета, яка обіцяє, що рік буде неврожайним
- Хлібороби під час підготовки до оранки звертали увагу на таку прикмету. Якщо грудка землі при падінні розсипається, то пора приступати до земляних робіт і обробці грунту. До речі, в народі 21 квітня називали днем Родіона і говорили: «Родіон — виверни голоблі».
- Зацвіли яблуні і груші — можна сіяти овес
- Береза 21 квітня розпустилася — це також провіщає сприятливий час для посіву вівса. Аналогічним чином пояснювали те, що береза розпустилася
- Земля мохом обросла під час заорювання — прикмета, яка свідчить, що льон буде волокнистим
- Дуб в заяче вухо розгортається 21 квітня — настав час посіву вівса
- Жаби квакають — можна починати сіяти овес
- Світлий і сонячний день 21 квітня — літо буде сприятливим, і навпаки
- Теплий вечір і тиха ніч на Родіона — буде спекотне і сухе літо. Туманний ранок — чекай негоди у літні дні
- Кроти та ховрахи 21 квітня починають вигрібати землю з нор — можна сіяти овес