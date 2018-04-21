ОВЕН
Харчуйтеся правильно. Вживання «здорової» їжі покращить самопочуття.
ТЕЛЕЦЬ
Забезпечте організму відпочинок і спокій. Втома може нашкодити здоров’ю.
БЛИЗНЮКИ
День сприятливий для покупок. Домашні справи принесуть задоволення.
РАК
Зосередьтеся на роботі, яка приносить Вам задоволення. Час згадати про хобі.
ЛЕВ
Завершіть усі розпочаті справи, перш ніж взятися за нову роботу.
ДІВА
У будь-яких справах зараз важливо бути розсудливими, врівноваженими.
ТЕРЕЗИ
Нестандартні рішення, ідеї можуть привести до успіху в роботі та в житті.
СКОРПІОН
У особистих стосунках будьте терплячими. Прислухайтеся до партнера.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні важливо бути серед людей, спілкуватися з друзями.
КОЗЕРІГ
Гарний час для навчання та нового досвіду, відвідування курсів та занять.
ВОДОЛІЙ
Відкладіть великі покупки на інший день. Зараз краще зекономити.
РИБИ
Проведіть день у колі близьких людей. Спілкування піде на користь.