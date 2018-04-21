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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 КВІТНЯ

21.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.
  • 1597 — у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.
  • 1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
  • 1910 — комета Галлея максимально наблизилася до Землі.
  • 1920 — у Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу.
  • 1921 — декретом Ради народних комісарів (рос. О натуральном налоге на хлеб, картофель и масленичные семена) замість продрозверстки уведено натуральний податок на прогресивній основі.
  • 1933 — вбивство тварин за єврейською традицією заборонено в Німеччині.
  • 1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови в усіх школах України.
  • 1944 — жінкам у Франції надано право голосу на виборах.
  • 1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.
  • 2000 — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу «Земля-Земля», яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей.
  • 2007 — прем’єра в Україні серії «I, Roommate» мультсеріалу «Футурама».
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