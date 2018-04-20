20 КВІТНЯ — ДЕНЬ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

День китайської мови заснований тоді ж, коли і дні інших офіційних мов ООН, — в 2010 році. Його встановили в пам’ять про Цан Цзе – засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним історіографом міфічного імператора Хуан-Ді і розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дозволило відмовитися від вузликового письма.
Письмова китайська мова вважається однією з найскладніших у світі. Щоб висловити все його багатство, використовується близько 80 тисяч ієрогліфів. Втім, навіть китайці не використовують їх для повсякденного вжитку вистачає «всього-навсього» 3-5 тисяч символів.
І до речі, китайських клавіатур не існує: ієрогліфи вводяться пиньином.
Китайський – одна з найдавніших мов, що існують на планеті. Вона є державною мовою КНР, Тайваню і Сінгапуру. У деяких штатах США, зокрема, в Нью-Йорку, всі офіційні документи в обов’язковому порядку переводяться на китайську мову. Усього ж в світі на ній говорять понад 1,3 мільярда людей. Величезна кількість носіїв мови стала причиною включення китайської в число шести офіційних і робочих мов ООН.
Кожен рік в секретаріаті ООН проводяться заходи, присвячені дням мов. У День китайської мови традиційно проходять виставки творів мистецтва, виконаних майстрами Піднебесної, а також концерти та показові виступи шкіл бойових мистецтв.