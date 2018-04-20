ІМЕНИНИ 20 КВІТНЯ

Аркадій — ім’я походить від грецького слова «аркадос», що означає «пастух». Аркадія — область в Греції, а також назва щасливою патріархальної країни в античній літературі і пасторалях більш пізнього часу. Тому існує версія походження цього імені від області: Аркадій — житель Аркадії. Ім’я Аркадій (Аркадіос) перекладають як «блаженний», «щасливий». За часів Київської Русі цього імені давали інше тлумачення — «сміливий».
Юрій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Юрій пов’язано з грецьким ім’ям Георгій, яке перекладається як «хлібороб». Дослідники вказують, що ім’я Юрій є фонетичним варіантом імені Георгій, який виник із-за складності вимови в давньоруської мови початкової м’якого звуку «р». Крім того, існує версія слов’янського походження імені, згідно з якою воно означає «созидатель».
Данило (Даниїл) — чоловіче ім’я біблійного походження. Походження імені Данило пов’язано з особистим ім’ям пророка Данила і перекладається як «суддя мій Бог», «Бог є суддя», «Бог мій суддя». Часто це ім’я перекладають як «справедлива людина», «суддя», «Божий суд».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».