У цей день не можна було з вікна визирати — біду накличеш. А ось, на вулицю 20 квітня всі виходили з радістю і спостерігали за природними явищами, намагаючись передбачити погоду на найближчі місяці і дні. Проводили велика кількість обрядів, присвячених русалкам. Існували й прикмети. Вважалося, якщо цих духів задобріть20 квітня, то вони будуть зберігати чоловіків і дітей від всяких напастей. Не дивно, що обряди виконувалися саме жінками — вони просили русалок про те, щоб в їх сім’ях не було утоплеників. Вірили в те, що влітку і в середині весни русалок можна побачити в городах, біля бань або в клунях. Також русалка могла постукати в двері. У народі розповідали історії про те, що русалками зазвичай стають дівчата, які померли перед своїм весіллям або були задушені уві сні матерями. Також до них зараховували самогубців. Говорили, що русалки водяться в лісах, в поле і на воді. У фольклорі русалка описувалася як дуже небезпечна істота, яке нудилося і заважало жити іншим людям.
Існували русалки-небіжчиці, які походили на людей, але відрізнялися блідою шкірою і розпущеним волоссям. Ходили в просторих і прозорих білих сорочках або голими. Їх краса пояснювалася тим, що диявол отримував у свою владу душу русалки, даючи їй натомість молодість і чарівність.
У народі говорили, що русалки у світлий час доби перетворюються на латаття і рятуються таким чином від сонця. А вночі вони знаходять людський вигляд, пустують і грають на березі. Саме тому, вважалося, що, зірвавши латаття, людина обриває життя русалки. Коли ці духи виходили на берег, то вони водили хороводи і просто сиділи на траві, розчісуючи волосся. І коли селянки йшли за водою утром20 квітня, русалки намагалися заманити їх у свої володіння. Часто з собою брали пучок полину, яка, як вважалося, захищає від русалок.
Народні прикмети на 20 квітня
У народі говорили, що саме в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки і виходять на поверхню водойм. В давнину сільські жителі до 20 квітня викладали на березі красиві полотна і сукні, щоб задобрити русалок. Зустрічі з ними побоювалися і, якщо доводилося йти до води в цей час, брали з собою пучок полину, часник — вважалося, що вони захищають людину від потойбічних сил.
- Сильний і довго не припиняється дощ обіцяли поганий урожай калини та ярих
- Якщо на небесах 20 квітня багато зірок, то буде багатий урожай лісових ягід і грибів
- Ранковий мороз, який проходить з світанком — прикмета до того, що буде багато гречки та хліба
- Дощ пішов 20 квітня — буде багатий урожай малини.