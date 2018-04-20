З ПОЧАТКУ РОКУ 77 ГРОМАДЯН ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ ПОСТРАЖДАЛО ВІД РУК ШАХРАЇВ

Одним з найпоширеніших видів шахрайства є хибні оголошення в інтернеті. Зловмисники пропанують товари за низькою ціною, обіцяють відправити замовлення одразу ж після передоплати, а потім зникають разом із своєю об’явою. Жертвами інтернет-продавців стають люди різного віку й статку, які вірять незнайомцям «на слово» і поспішають виконувати їхні умови. Вчора «лави» ошуканих поповнив замовник з Мирнограду.
За чотири місяці поточного року співробітники Покровського відділу поліції зареєстрували 15 фактів шахрайства, Мирноградського відділення – 19, Авдіївського – 7, Добропільського – 23, Селидівського – 13. Дані цифри свідчать про те, що вправні шахраї навчилися впливати на свідомість та психіку громадян, вишукуючи їхні слабкі місця. Потерпілі під час спілкування із невідомими втрачають пильність, вірять і повідомляють їм свої особисті дані, поспішають виконувати умови, а в результаті – втрачають грошові кошти, збагачуючи «доброзичливців».
В наш час дуже зручно і вигідно купувати товари в інтернеті. Сайти переповнені оголошеннями, в яких продавці пропанують різноманітні товари, які приваблюють цінами та швидкістю доставки. Саме на це «клюють» покупці і поспішають відправити передоплату, аби встигнути і зробити вигідну покупку. Але як тільки гроші потрапляють на рахунок шахраїв, вони одразу зникають. Такі факти майже щодня фіксують правоохоронці.
Лише вчора 34-річний житель Мирнограду потрапив в тенета інтернет-зловмисників, зробивши замовлення на сайті з купівлі-продажу автозапчастин. Потерпілий повіривши обіцянкам продавця, що той відправить замовлення одразу після отримання передоплати, перерахував йому 4 тисячі 200 гривень та коли гроші опинилися на картці «постачальника» – він перестав виходити на зв’язок. Ошуканий покупець з відповідною заявою звернувся до поліції.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3-років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області