ГОРОСКОП НА 20 КВІТНЯ

ОВЕН
У стосунках можливі непорозуміння. Варто йти на компроміси.
ТЕЛЕЦЬ
Можливе просування по кар’єрним сходам; фінансові бонуси.
БЛИЗНЮКИ
Зірки не радять приймати необдумані рішення. Будьте поміркованими.
РАК
Беріться за ту роботу, яка приносить задоволення. Не перевтомлюйтеся.
ЛЕВ
Не вирішуйте питання самотужки. Заручіться підтримкою друзів.
ДІВА
Гарний час для спортивних тренувань, здорового харчування.
ТЕРЕЗИ
Проведіть більше часу з друзями та рідними. Не засиджуйтеся вдома.
СКОРПІОН
У стосунках важливе спілкування. Прислухайтеся до партнера.
СТРІЛЕЦЬ
Сприятливий час для поїздок, відряджень, робочих зустрічей.
КОЗЕРІГ
Активність та наполегливість піде на користь і вдома, і на роботі.
ВОДОЛІЙ
Обов’язково знайдіть час для відпочинку та спілкування з рідними.
РИБИ
День обіцяє багато приємних зустрічей і яскравих емоцій.