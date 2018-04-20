В АВДІЇВЦІ ПІД ЧАС АКЦІЇ ПРО ДОБРОВІЛЬНУ ЗДАЧУ ЗБРОЇ МІСТЯНИН РОЗПОВІВ ПРО НЕБЕЗПЕЧНУ «ЗНАХІДКУ»

Учасники «Ліги майбутніх поліцейських» завжди допомагають своїм наставникам – правоохоронцям. На цей раз вони разом вийшли на вулиці міста із паперовими нагадуваннями про місячник добровільної здачі зброї. Прямо під час заходу 51-річний перехожий розповів, що знає місце де лежать набої.
«Майбутні поліцейські» разом із місцевими поліцейськими розповідали перехожим про небезпеку, яку несуть незаконна зброя та боєприпаси, при цьому акцентували увагу, що за незаконне зберігання смертоносних предметів законом передбачено позбавлення волі до 7 років, а громадяни, які добровільно роззброються, до кримінальної відповідальності притягуватись не будуть. Так, місцевий мешканець, отримавши з рук лігівців листівку про місячник добровільної здачі зброї, розповів, що нещодавно бачив в покинутій будівлі набої. Правоохоронці одразу ж прибули на зазначене місце і вилучили 14 набоїв калібру 7,62 мм.
«Ми дуже раді, що завдяки нашим спільним з поліцейськими зусиллям, люди усвідомлюють, що не можна мовчати про такі небезпечні знахідки. Це може бути небезпечним як для того хто знайшов вибухонебезпечні предмети, так і для інших містян. В листівках, які ми сьогодні роздавали городянам є перелік номерів телефонів на які слід телефонувати в разі виявлення небезпечних предметів», — зауважили учасники авдіївської ланки «Ліги майбутніх поліцейських».
Покровський відділ поліції
Донецької області