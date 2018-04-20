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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 КВІТНЯ

20.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1653 — Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.
  • 1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс (Південно-східна Австралія).
  • 1841 — опублікована перша детективна розповідь Едгара По («Вбивство на вулиці Морг»).
  • 1865 — вперше оголошено про появу безпечних сірників.
  • 1887 — у Сибір заслана сестра Леніна Анна Ульянова.
  • 1902 — подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.
  • 1934 — льотчикам, які врятували екіпаж корабля «Челюскін», присвоєні перші звання Героїв Радянського Союзу.
  • 1938 — в Україні прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах.
  • 1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
  • 1942 — у Німеччині євреям заборонено користуватися громадським транспортом.
  • 1942 — у відповідь на акції руху Опору німці стратили 30 французьких заручників у Руані.
  • 1945 — американські війська взяли Нюрнберг.
  • 1945 — французькі війська взяли Штутґарт.
  • 1949 — відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.
  • 1989 — влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.
  • 1999 — у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.
  • 2000 — у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені
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