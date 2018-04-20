ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 КВІТНЯ 20.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1653 — Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті. 1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс (Південно-східна Австралія). 1841 — опублікована перша детективна розповідь Едгара По («Вбивство на вулиці Морг»). 1865 — вперше оголошено про появу безпечних сірників. 1887 — у Сибір заслана сестра Леніна Анна Ульянова. 1902 — подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій. 1934 — льотчикам, які врятували екіпаж корабля «Челюскін», присвоєні перші звання Героїв Радянського Союзу. 1938 — в Україні прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах. 1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп. 1942 — у Німеччині євреям заборонено користуватися громадським транспортом. 1942 — у відповідь на акції руху Опору німці стратили 30 французьких заручників у Руані. 1945 — американські війська взяли Нюрнберг. 1945 — французькі війська взяли Штутґарт. 1949 — відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру. 1989 — влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні. 1999 — у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені. 2000 — у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:20 апреля, 20 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ