19 КВІТНЯ — ДЕНЬ ПРОЛІСКА. ІСТОРІЯ ВЕСНЯНОГО СВЯТА

Проліски символізують початок весни, перемогу тепла над холодом.
Щорічно 19 квітня в багатьох країнах світу відзначається День проліска (The Day of Snowdrop). Свою історію він веде з Англії, де був заснований в 1984 році. Взагалі в світі, в залежності від кліматичної зони, зацвітають проліски від січня до квітня. А оскільки у Великобританії їх цвітіння припадає на середину квітня, то і цей день був приурочений до цього періоду — початку весни і теплих сонячних днів.
Відзначимо, що в Англії проліски — це дуже популярні квіти. Є старовинне англійське повір’я, котре твердить, що проліски, посаджені навколо будинку, вбережуть його жителів від злих духів. Але насамперед проліски — це перші квіти, які з’являються після зимових холодів і відповідно символізують початок весни, перемогу тепла над холодом. Вони прикрашають багато міських клумб, а їх розведенню в Сполученому Королівстві приділяється стільки ж уваги, скільки, наприклад, розведенню тюльпанів у Голландії.
Латинська назва підсніжника — «галянтус» (Galanthus) — «молочна квітка». Ця рослина відома ще з 1 тисячоліття, в середні століття її шанували як символ непорочності, а повсюдно почали вирощувати у 19 столітті. Всього їх налічується близько 20 видів. Найпопулярніший вид — підсніжник білосніжний, а ще є грецький, візантійський, кавказький. Усі вони розрізняються за формою і забарвленням і навіть ароматом.
Одна стародавня легенда свідчить, що коли Адам і Єва були вигнані з раю, ішов сніг. Єва замерзла і стала плакати, згадуючи про теплі райські сади. Щоб утішити її, Бог перетворив кілька сніжинок у квітки підсніжника. Побачивши квіти, Єва повеселішала і в неї з’явилася надія на краще. Звідси і вважається, що пролісок — символ надії.
Ще не так давно вони росли в багатьох країнах, але квітучі рослини піддавалися масовому знищенню на букети, а їх цибулини викопувалися. Тому в даний час більшість видів підсніжників занесено в Червону Книгу як зникаючий вид, збирати їх не можна.