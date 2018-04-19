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ІМЕНИНИ 19 КВІТНЯ

19.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».

Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів».

Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус.

Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».

Христина — жіноче ім’я грецького походження. У російську мову це ім’я було принесене з Візантії разом з християнством. Походження імені Христина пов’язане зі словами «присвячена Христу», «християнка». Спочатку це ім’я звучало як Христина.

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