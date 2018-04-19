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ЧИ ВСІ ПАМ’ЯТНИКИ ПІДГОТУВАЛИ ДО ТРАВНЕВИХ СВЯТ?

19.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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Напередодні травневих свят у Покровську традиційно приводять до ладу пам’ятники, монументи та братські могили.

В планах комунальників – прибирання, фарбування, благоустрій прилеглої території та інші необхідні заходи.

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