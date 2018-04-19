ЧИ ВСІ ПАМ’ЯТНИКИ ПІДГОТУВАЛИ ДО ТРАВНЕВИХ СВЯТ? 19.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Напередодні травневих свят у Покровську традиційно приводять до ладу пам’ятники, монументи та братські могили. В планах комунальників – прибирання, фарбування, благоустрій прилеглої території та інші необхідні заходи. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ