У МИРНОГРАДІ ТРИВАЄ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ ШОСЕЙНА 19.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Мирнограді відновлено роботи з капітального ремонту вулиці Шосейна. Реалізацію цього проекту розпочато у минулому році. І ось у 2018-му, за сприятливих погодних умов роботи продовжено. Наразі дорожники укладають другий шар асфальтного покриття. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ