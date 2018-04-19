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У МИРНОГРАДІ ТРИВАЄ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ ШОСЕЙНА

19.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Мирнограді відновлено роботи з капітального ремонту вулиці Шосейна. Реалізацію цього проекту розпочато у минулому  році. І ось у 2018-му, за сприятливих погодних умов роботи продовжено. Наразі дорожники укладають другий шар асфальтного покриття.

 

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