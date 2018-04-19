УКРАЇНЕЦЬ ПОТРАПИВ ДО ЗАЛИ СЛАВИ СВІТОВОГО ФІГУРНОГО КАТАННЯ

Український олімпійський чемпіон 1992 року Віктор Петренко потрапив до Зали слави світового фігурного катання за великі заслуги та внесок у розвиток цього виду спорту. Про це йдеться в офіційному релізі американської організації «Музей світового фігурного катання та Зал слави», розташованої в Колорадо-Спрингс (США), повідомляє Федерація фігурного катання України.
48-річний Петренко є першим українцем у списку найвидатніших, на думку експертів зазначеної інституції, фігуристів, тренерів, суддів та інших осіб, які мають унікальні заслуги перед фігурним катанням.
Цього року до переліку, який ведеться з 1976 року, також увійшли олімпійські чемпіони Сідзука Аракава (2006), спортивна пара Олена Валова/Олег Васильєв (1984) та призери Ігор 1976 і 1988 танцювальний дует Ірина Моїсеєва/Андрій Міненков. Крім того, до Зали слави включено китайського тренера Яо Бінь та канадського хореографа Сандру Безіч.
Український фігурист також виборов бронзову нагороду Ігор 1988 року, тричі був призером чемпіонатів світу, а у 1992 році піднявся на найвищу сходинку світового подіуму.
Зауважимо, що після завершення спортивної кар’єри Петренко став тренером. Він є також віце-президентом Української федерації фігурного катання і займається координацією міжнародної діяльності організації.