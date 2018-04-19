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ПРИКМЕТИ НА 19 КВІТНЯ

19.04.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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Зазвичай саме по погоді цього дня судили про те, яким буде урожай ярих, овочів, конюшини, хліба. Говорили 19 квітня: «Якщо на Євтихія безвітряно — ранні хліба рясно народяться, а Ярема вітряний — хлібні колосся зіб’є». Також спостерігали за дикими качками. Якщо вони 19 квітня були вгодованими, то весняні дні будуть довгими.

Зазвичай до цього часу в садах починали повсюдно цвісти яблуні, а їх зазвичай співвідносили з дівочою красою, невинністю. Часто весільна пісня, в якій був присутній символ яблуні, асоціювався з нареченою. Дівчата іноді ворожили на судженого, стежили за прикметами, багато з них займалися підготовкою приданого, готувалися до весілля.

У православній церкві 19 квітня відзначають день святого Євтихія, який за життя мав безліч зцілень і чудес. Наприклад, одного разу до нього за допомогою звернулася жінка, у якої постійно народжувалися мертві діти. Саме Євтихій допоміг їй народити двох здорових синів. Після цього до старця звернулися два глухонімих юнаки, яких Євтихій зміг зцілити. Говорили, що коли-то він навіть врятував від раку талановитого художника. По силам йому також була боротьба і з душевними хворобами — до Евтихию приводили божевільних людей, і він виганяв з них бісів. Він Не цурався допомоги п’яницям і бездомним, люди, завдяки Евтихию, очищалися від прокази, позбавлялися від алкоголізму та інших вад. Тому, не дивно, що святому Евтихию19 квітня часто молилися, просили здоров’я для рідних і близьких. Часто для цього ходили в церкву.

Народні прикмети на 19 квітня

  1. Прилетіли, качки гніздяться в місцях з великою кількістю води — чекай посухи влітку
  2. Безвітряний сонячний день — прикмета до того, що ярі добре вродять
  3. Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця
  4. Вітряна погода — колосся зіб’є, і багатого врожаю не буде
  5. Якщо вітру 19 квітня немає — можна очікувати хороший урожай зернових культур
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