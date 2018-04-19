НА ДОНБАСІ ЗНЕСТРУМЛЕНІ ПРАКТИЧНО ВСІ ДЕРЖАВНІ ШАХТИ

19 квітня через заборгованість за електроенергію було знеструмлено практично всі державні шахти Донбасу.
ДП «Регіональні електричні мережі» відключило від електропостачання шахти «Мирноградвугілля», «Селідіввугілля», «Лісичанськвугілля», «Первомайсьвугілля» і «Торецьвугілля», повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, також без електрики залишилися державні шахти Червонограда та Волині.
«Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» підпорядковується міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, — заявив Михайло Волинець. — Державні шахти теж підпорядковані Міненерговугілля. Тому виникає питання, хто буде платити гірникам зарплату за час простою? » — заначив Волинець.
Голава профспілки підкреслив, що в даний момент зі свого боку робить все, щоб на шахти була подана електроенергія, а чиновники, причетні до того, що трапилося понесли відповідальність.