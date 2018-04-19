НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ СКОРОЧУВАТИСЯ 19.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Про це заявили в Державному управлінні статистики. За перші два місяці поточного року населення України скоротилося на 40 тисяч осіб. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ