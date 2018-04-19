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В УКРАЇНІ МОЖУТЬ СКАСУВАТИ ЖОВТИЙ СИГНАЛ СВІТЛОФОРА

19.04.2018 Новини Комментариев нет
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Кабмін може скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах, повідомляє заступник міністра інфраструктури Юрій Лаврнюк.

«Прем’єр-міністр підтримав звернення, і доручив Мінінфраструктури, МВС, Національної поліції,» Укравтодору «і Укртрансбезпеці опрацювати питання про скасування жовтого сигналу світлофора, і в разі необхідності винести відповідне питання на засідання уряду.

Як відомо, багато країн у світі відмовляються від жовтого сигналу світлофора.

Крім того, Лавренюк заявив, що Кабмін розпорядився створити комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Кривому Розі, в результаті якої загинули дев’ятеро людей.

«До складу комісії увійшли представники Мінінфраструктури, МВС, Національної поліції,» Укравтодору » і представники місцевих органів влади.

У нас є місяць, щоб детально розібратися в причині цієї жахливої ​​аварії, в якій загинули 8 осіб та 26 травмовано, 4 у важкому стані, і зробити відповідні, а можливо і кардинальні висновки «, — написав він.

Як повідомлялося, 17 квітня в Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося потрійне ДТП: зіткнулися автомобіль, маршрутка і автобус. В автобусі їхали працівники місцевого металургійного підприємства. На місці події загинули 8 осіб, 16 були доставлені в лікарню. 18 квітня від отриманих травм помер ще один чоловік.

У той же день поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом ДТП і повідомила про підозру водія автомобіля Маzdа.

 

 

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