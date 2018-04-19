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АВТОКЕФАЛИЯ ДЛЯ УПЦ: РАДА ПОДДЕРЖАЛА ОБРАЩЕНИЕ ПОРОШЕНКО К ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

19.04.2018 Новини Комментариев нет
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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента к Вселенскому патриарху о создании автокефальной поместной православной церкви в Украине.

Народные депутаты большинством голосов поддержали обращение Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине.

На пленарном заседании 19 апреля за постановление (№ 8284) проголосовали 268 нардепов.

«Поддерживая важность предоставления Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине», — сказано в проекте постановления.

 

Перед голосованием Президент Петр Порошенко обратился к депутатам и призвал поддержать его обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

«Прошу вас, уважаемые народные депутаты, поддержать мое письмо к вселенскому патриарху специальным постановлением парламента», — сказал Глава государства с трибуны парламента.

Напомним, 17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

 

 

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