АВТОКЕФАЛИЯ ДЛЯ УПЦ: РАДА ПОДДЕРЖАЛА ОБРАЩЕНИЕ ПОРОШЕНКО К ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента к Вселенскому патриарху о создании автокефальной поместной православной церкви в Украине.
Народные депутаты большинством голосов поддержали обращение Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине.
На пленарном заседании 19 апреля за постановление (№ 8284) проголосовали 268 нардепов.
«Поддерживая важность предоставления Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине», — сказано в проекте постановления.
Перед голосованием Президент Петр Порошенко обратился к депутатам и призвал поддержать его обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
«Прошу вас, уважаемые народные депутаты, поддержать мое письмо к вселенскому патриарху специальным постановлением парламента», — сказал Глава государства с трибуны парламента.
Напомним, 17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.