У ПОКРОВСЬКУ ДЕМОНТУЮТЬ БІЛБОРДИ

18 квітня на засіданні виконкому Покровськї міськради було прийнято рішення про демонтаж 16 білбордів із закінченим терміном дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Першим було розглянуто питання про надання ТОВ «Ореол ЛТД» дозволу на розміщення трьох рекламних об’єктів в мікрорайоні «Сонячний» — поруч з будинками №36, №26 та автостоянкою. Члени виконкому такого дозволу не дали.
Наступний проект рішення, про демонтаж 16 білбордів, які належать ТОВ «Ореол ЛТД» та ФОП Маркелової, був підтриманий одноголосно. Рішення вступило в силу відразу після прийняття.