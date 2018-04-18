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У ПОКРОВСЬКУ ДЕМОНТУЮТЬ БІЛБОРДИ

18.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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18 квітня на засіданні виконкому Покровськї міськради було прийнято рішення про демонтаж 16 білбордів із закінченим терміном дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

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