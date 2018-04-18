У ПОКРОВСЬКУ ДЕМОНТУЮТЬ БІЛБОРДИ 18.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.18 квітня на засіданні виконкому Покровськї міськради було прийнято рішення про демонтаж 16 білбордів із закінченим терміном дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ