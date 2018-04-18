СПІЛЬНА РОБОТА ПОКРОВСЬКОГО МЦЗ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ

17 квітня 2018 року у Покровському центрі зайнятості відбувся семінар на тему «Жінка на ринку праці» за участю одного із соціальних партнерів – Центральної районної лікарні. У заході прийняли участь 10 осіб, які перебувають на обліку у службі зайнятості.
«Основною метою даного заходу є допомога жінкам у розв’язанні питання зайнятості та сприяння підтриманню здорового образу життя, формування активної життєвої позиції жінок, підвищення самооцінки та формування навичок ділової поведінки», — розпочала захід спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Тетяна Левченко.
Темою сьогоднішньої зустрічі стало «Здорове харчування». Правильне харчування допомагає людині зберігати працездатність, уникати різних захворювань, підтримувати нормальну вагу, збільшити тривалість життя. На здорове харчування потрібно переходити поступово, щоб це не було стресом для організму. В будь-якому віці не пізно перейти на правильне здорове харчування. Представник ЦРЛ надавала практичні поради щодо підвищення рівня обізнаності жінок у профілактиці захворювань. Також, під час заходу присутні підвищували внутрішню мотивацію та шляхи досягнення власних життєвих цілей, а також дізнались на що треба звернути увагу саме жінкам у процесі працевлаштування.
Під час заходу присутні навчились вірити у свої сили та бути впевненими у собі, щоб обов’язково досягти успіху та стати щасливою жінкою.