Зазвичай на Федул відкривали вікна навстіж і вимовляли спеціальні замовляння для того, щоб у будинку не залишалися гнильні вітри, переполохи, біси. Старалися 18 квітня повністю провітрити житло, влаштовуючи протяги і дозволяючи теплим вітрам проникнути внутрь.Переполохом називали недуга, який був отриманий внаслідок впливу злого вітру. Вірили, що людина може підхопити цю хворобу уві сні. Зображували Переполох у вигляді живої істоти. Знахарі займалися лікуванням цього захворювання. Наприклад, 18 квітня могли запалювати сірники, брати лучину і опускати її в ємність водою. Після цього йшли туди, де стався переляк, вимовляли змови. Далі воду давали випити хворій людині. Також могли відводити хворого до річки і читати над ним змову, а потім вмивали його проточною водою.
Зазвичай день Федула пов’язували з приходом стійких теплих днів. Казали: «Прийшов Федул — теплий вітер подув, вікна відчинив, хату без дров натопив». Свято 18 квітня в старовину називали по-різному: Федул-вітрогон, Федора, Федора-анемона, Федул-вітрогон і т.д. Вважалося, що, якщо раніше морози могли ще траплятися, то 18 квітня зима остаточно тікала геть. Сам день може бути дощовим або теплим. Спостерігали за природними явищами і прикметами, намагалися передбачити погоду на найближчий час. Відзначали, що 18 квітня з’являлися метелики-кропивниці, сонечка оживали.
Починаються весняні, теплі вітри, прилітають цвіркуни і розселяються по городах. Старалися в цей період аналізувати природні явища і намагатися передбачити, якою буде погода в найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 18 квітня
- Якщо на околиці все чітко чується — незабаром чекай негоди і вітряної погоди
- День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно — чекай стійкої гарної погоди
- Глухарі токують — швидше за все, за прикметами, найближчим часом погода покращиться. Якщо ж ці птахи мовчать — чекай негоди
- Вважається, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які, тим не менш, можуть перемежовуватися з негодою і дощами
- Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову — пора виходити на ріллю і братися за роботу