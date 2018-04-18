ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗНОВУ НЕ ПРАЦЮЄ

Донецька фільтрувальна станція зупинила свою роботу. Про це повідомляється на сайт КП «Вода Донбасу».
Зупинка сталася сьогодні о 15:05.
«Припинена подача питної води до Авдіївки, частково Донецька та Ясинуватої, в селище Червоний Партизан, у села Крута Балка і Верхньоторецьке», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні була обстріляна колона автомобілів фільтрувальної станції, постраждали п’ятеро працівників підприємства.
Як відомо, від роботи станції залежить водопостачання як окупованих територій, так і підконтрольної Україні частині Донецької області. Розташована ФС в т. зв. «сірій зоні», і її територія регулярно потрапляє під обстріли.
Нагадаємо, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.