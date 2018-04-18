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ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗНОВУ НЕ ПРАЦЮЄ

18.04.2018 Новини Комментариев нет
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Донецька фільтрувальна станція зупинила свою роботу. Про це повідомляється на сайт КП «Вода Донбасу».

Зупинка сталася сьогодні о 15:05.

«Припинена подача питної води до Авдіївки, частково Донецька та Ясинуватої, в селище Червоний Партизан, у села Крута Балка і Верхньоторецьке», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні була обстріляна колона автомобілів фільтрувальної станції, постраждали п’ятеро працівників підприємства.

Як відомо, від роботи  станції залежить водопостачання як окупованих територій, так і підконтрольної Україні частині Донецької області. Розташована ФС в т. зв. «сірій зоні», і її територія регулярно потрапляє під обстріли.

Нагадаємо, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.

 

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